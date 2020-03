Il fratello di Higuain al veleno: “Nostra madre ha il cancro, state zitti”

TORINO – Il fratello e agente di Gonzalo Higuain, Nicola, ha lanciato un messaggio polemico sul suo profilo ufficiale Twitter a tutti i tifosi bianconeri e non che hanno criticato la partenza dell’attaccante della Juventus in Argentina per andare a trovare sua madre, non rispettando la quarantena italiana: “Nostra madre ha il cancro da quattro anni e non smetterà di lottare contro la malattia. Chiediamo rispetto e considerazione. Agli illustri opinionisti del business chiediamo per favore di stare un po’ zitti”.

