Il cugino di Schillaci fa il clochard: “Ho sbagliato ma non voglio l’aiuto di nessuno”

TORINO – In questi ultimi due mesi dove l’intero continente è stato messo in ginocchio dall’emergenza coronavirus, in molti hanno avuto difficoltà economiche per potersi mantenere o addirittura, per poter mettere un piatto in tavola, come accade ormai da diverso tempo, al cugino di uno dei piu grandi centravanti italiani, Totò Schillaci. Stiamo parlando infatti di Antonio Maurizio Schillaci, ex giocatore anche lui che, ha vestito le maglie di Lazio e Palermo e proprio nel capoluogo siciliano, sta trascorrendo la sua vita da clochard ormai da diverso tempo, come riportato anche dal Corriere dello Sport. Si adegua e lascia la sua ‘postazione’ solamente per portare a spasso il cane, in attesa che qualcuno possa aiutarlo con qualche moneta o con un pò di cibo. Si dice poi pentito del suo nuovo stile di vita, ma allo stesso tempo non vuole elemosinare aiuto da nessuno:

“Sono così perché ho sbagliato e oggi non chiedo l’aiuto di nessuno. Ho due figlie ma non voglio che si preoccupino per me”.