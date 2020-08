Il Cluj sogna il colpo Mario Balotelli

TORINO- Ci sono nuove voci di mercato attorno a Mario Balotelli: l’attaccante, arrivato ai ferri corti con il Brescia, sarebbe seguito dal Cluj, come riportato dalla stampa rumena. Il club, che da anni è ai vertici della Liga I, ha definito l’interesse per il giocatore come quello che potrebbe essere “il più grande e prestigioso colpo della storia del club”.

La Champions League alle porte

A concedere al club romeno una concreta possibilità di poter rientrare nei piani di Mario Balotelli è senza dubbio la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Mario non scende in campo da marzo: fino a quel momento il suo score recita 19 presenze e 5 gol. La voglia di tornare in campo è alta, e sicuramente arriveranno anche altre offerte, ma considerando che la prossima stagione comincerà tra meno di quaranta giorni, una decisione dovrà arrivare in fretta. E il Cluj rimane alla finestra, in attesa di un segnale positivo da parte dell’entourage del calciatore.

