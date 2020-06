Il campionato uruguaiano riprende il 15 agosto

TORINO – (ANSA) – Paralizzato dal 13 marzo, il campionato di calcio uruguaiano riprenderà il 15 agosto, mentre i giocatori e diversi leader del mondo del calcio sperano di anticipare questa data, dato il successo del piccolo paese sudamericano nella lotta contro il coronavirus. Gli incontri avranno luogo a porte chiuse. Ma alcuni non sono d’accordo con questa data e vogliono che la competizione riprenda il prima possibile. “La decisione ci ha colti di sorpresa. Non capiamo i motivi che hanno portato le autorità a fissare la data del 15 agosto.

Chiederemo spiegazioni”, ha detto il presidente del sindacato dei giocatori, Diego Scotti, sulla radio 1010 AM. Il presidente della federazione uruguaiana di calcio (AUF), Ignacio Alonso, è andato nella stessa direzione. “Ha senso aspettare in determinate condizioni, ma la situazione epidemiologica indica un calo permanente dei casi attivi, le condizioni sembrano mature per riprtire dal 1 ° agosto”. Secondo gli ultimi dati ufficiali, sono passati due giorni da quando l’Uruguay ha registrato nuovi casi di Covid-19 e solo 84 persone infette sono ancora malate. Finora le autorità hanno contato 23 morti per il coronavirus. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<