Il Barcellona vuole 15 milioni per Vidal

TORINO- Con l’ingaggio di McKenney dallo Schalke 04, si fa sempre meno probabile il ritorno in bianconero di Arturo Vidal. Il giocatore ha annunciato già da tempo la volontà di voler cambiare maglia, ma sulle sue tracce c’è più Inter che Juventus. Vidal è in scadenza di contratto nel giugno del 2021, ma il Barca non pare disposto a concedergli la risoluzione anticipata del contratto: in ogni caso, per riportarlo in Italia ci vorranno almeno 15 milioni di euro.

