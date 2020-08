TORINO- Il prossimo centrocampista della Juve è rimasto ad allenarsi in Brasile senza permesso, scatenando l’ira dei catalani per non essere mai tornato in Spagna. Il presidente Bartomeu dichiara: “Comportamento ingiustificabile e totalmente incomprensibile”.

