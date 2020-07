TORINO- A fare i complimenti a Miralem Pjanic è anche il Barcellona, club in cui il giocatore approderà a fine stagione per via dello scambio con Arthur. Pjanic ha così risposto ai complimenti del suo futuro club: “Grazie, ci vediamo presto”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<