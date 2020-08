Idea Gilardino per l’Under 23

TORINO- La Juve va a caccia dell’ “erede” di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero è stato in sella alla Juve Under 23 per meno di 10 giorni e ora i bianconeri devono cercare un nuovo tecnico per la seconda squadra. Oltre ai nomi di Fabio Grosso, Marco Baroni e Nicola Legrottaglie, Il Corriere dello Sport rilancia il nome di un altro ex campione del Mondo, Alberto Gilardino. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. La Juve ci prova per davvero, arriva l’annuncio che conferma tutto: “Paratici ha fatto l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

