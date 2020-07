Ibrahimovic: “Se fossi stato qui dall’inizio, avremmo vinto lo scudetto”

TORINO – L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, nel post partita di Milan-Juve.

“Se ero qui dall’inizio vincevamo lo scudetto. C’è ancora un mese e vediamo, qui ci sono cose che non siamo in controllo. Giocare senza tifosi è un peccato, una situazione strana. Facciamo il nostro, siamo professionisti. Poteva essere l’ultima volta di vedermi live a San Siro. Mi piace giocare in questo Milan, faccio quello che posso fare con intelligenza, arrivo e poi se non faccio la differenza non mi piace, voglio aiutare i compagni ed i tifosi”.