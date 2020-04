Ibrahimovic in Svezia, si allena con il ‘suo’ Hammarby

TORINO – (ANSA) – MILANO, 09 APR – Zlatan Ibrahimovic questa mattina si è allenato con l’Hammarby, club di Stoccolma di cui detiene il 25% delle quote. In attesa di capire se e quando dovrà tornare in Italia per riprendere gli allenamenti con il Milan, Ibrahimovic si mantiene in forma, come testimoniato dalle foto pubblicate dal sito del club. “Zlatan – rivela il ds, Jesper Jansson – era a casa a Stoccolma con la sua famiglia e sentiva di voler toccare di nuovo la palla. Da lunedì ricominceremo a lavorare in gruppo, naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi”. La Svezia è uno dei pochi Paesi europei che non ha ancora adottato la strategia del lockdown per fronteggiare il Coronavirus. Il centro di allenamento dell’Hammarby è però chiuso al pubblico e ai media per evitare di favorire eventuali contagi. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<