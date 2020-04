Iachini: “Chiesa è molto simile a Dybala anche se l’argentino è più attaccante…”

TORINO – Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Chiesa simile a Dybala? Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicuramente si. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente”. Poi sottolinea che Castrovilli deve fare almeno 7-8 gol a stagione e confessa il proprio sogno nel cassetto: “Spero di vincere qualcosa e arrivare in Europa”.

