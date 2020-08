I nomi per l’attacco juventino

TORINO- Il campionato di Serie A è appena terminato, ma di certo per la Juventus di Maurizio Sarri non sono finiti gli impegni. La sua squadra infatti dovrà iniziare a prepararsi per la delicata sfida di Champions League contro il Lione. E mentre allenatore e giocatori proveranno ad accedere ai quarti di finale della competizione, Fabio Paratici è già al lavoro per sistemare il reparto offensivo, che con ogni probabilità a settembre perderà Gonzalo Higuain. I nomi più caldi sono quelli di Milik e Dzeko, ma la Juventus sembrerebbe stia spingendo anche per il portoghese Raul Jimenez.

