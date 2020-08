TORINO- Non solo Manuel Locatelli per il centrocampo della Juve: secondo Tuttosport, Fabio Paratici monitora anche la situazione legata a Rodrigo De Paul e Thomas Partey. Sul centrocampista dell’Udinese però, ci sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito, alla ricerca di un rinforzo in vista della Champions League.

