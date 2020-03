TORINO – Messi e i suoi compagni dicono no alla proposta del taglio di stipendi avanzata dal Barcellona.

Stando a quanto riporta il quotidiano AS, i giocatori avrebbe respinto la proposta dei blaugrana, che adesso ha la palla in mano: oggi e’ previsto un cda del Barca, per valutare se andare allo scontro o cercare altre mediazioni con i giocatori per far fronte all’emergenza in atto.

