TORINO – L’ex attaccante della Serie A Dario Hubner, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Nell’ultimo mese la Juve ha avuto la fortuna della Lazio che si è sciolta, ma ha la rosa più ampia e forte. Più preparata per la Champions di agosto che per il campionato. Per me hanno caricato dal punto di vista fisico, tra un paio di settimane giocherà meglio”.