Higuain vola in Argentina e viola la quarantena imposta dalla Juventus

TORINO – Secondo quanto riportato da La Repubblica, Gonzalo Higuain, sarebbe “fuggito” in Argentina dai suoi parenti (soprattutto per andare a trovare la madre malata) violando di fatto la quarantena che la Juventus ha imposto a Torino a tutti i suoi tesserati. Non è chiaro se il presidente Agnelli fosse già al corrente della sua improvvisa partenza ma una cosa è certa: l’attaccante in assenza di voli diretti per il sudamerica sarebbe prima volato in Francia, poi in Spagna e da lì avrebbe raggiunto la sua città natale. Il quotidiano aggiunge che Higuain avrebbe già fatto il tampone per il coronavirus e sarebbe risultato negativo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<