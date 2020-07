TORINO- Gonzalo Higuain è in dubbio. Il giocatore non ha disputato una grande stagione, e a fine campionato potrebbe andare via. All’orizzonte infatti, ci sono sirene Americane della MLS, ma il giocatore già a partire da questa sera potrebbe provare a convincere società e tifosi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<