TORINO – L’ex centrocampista di Juve e Lazio Hernanes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato della lotta scudetto.

“La Lazio veniva da un momento incredibile, secondo me è stata penalizzata da questa sosta. Non era facile fare una corsa così alla pari con la Juve, che è più abituata a fare un campionato del genere. Faccio il tifo per loro perché sarebbe bello dopo tanti anni di successi della Juventus se la Lazio vincesse”.