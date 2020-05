Haaland parla di un trasferimento: “Penso soltanto al Borussia Dortmund”

TORINO- Finito nel mirino della Juventus e degli altri top club europei, Erling Braut Haaland, ai microfoni di Sky Sport Germania, ha così parlato di un suo possibile trasferimento: “Il mio unico lavoro è qiello di fare gol e sono concentrato su quello. Leggo numerose notizie sul mio conto in questi giorni, ma posso dirvi che non mi interessano i rumors su un possibile trasferimento. Punto soltanto a dare il mio meglio per il Borussia Dortmund, ascoltando quanto mi dice il mio allenatore”.

