TORINO – L’ex allenatore Francesco Guidolin ha parlato intervistato dai microfoni di Radio 24.

Ecco le sue parole: “C’è il rischio che per squadre come Atalanta e Lazio si interrompa quell’energia, potrebbe non essere facile ritrovare quello stato di grazia. Può anche non verificarsi però. Le squadre che potranno ritrovarsi meglio? Quelle più leggere e tecniche”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<