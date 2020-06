TORINO – L’ex attaccante di Roma e Toro Ciccio Graziani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche di mercato.

“Milik? Se la Juve dà via Higuain può essere una valida alternativa alle giocate di CR7. Se il Pipita va via però la Juve può prendere molto di più: non mi sembra un giocatore da certi livelli, da Bayern, Juve o City”.