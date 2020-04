Graziani: “Se la Juventus riporta Pogba a Torino fa un capolavoro. E’ uno dei migliori al mondo”

TORINO – Francesco Graziani, ex giocatore, ha parlato a Sportmediaset XXL circa la Juventus e la ripresa del campionato: “State a casa, fatelo per la salute vostra e di quelli che devono uscire per esigenze concrete. È la sola cosa da fare per sconfiggere questo maledetto virus. Pogba? Sa fare delle cose meravigliose, è tra i centrocampisti più forti al mondo. Negli ultimi mesi ha abbassato un po’ il suo rendimento, ma se la Juventus lo riporta a Torino fa un capolavoro”.

