TORINO – L’ex attaccante Ciccio Graziani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche di Coman.

“Questo Coman è completamente diverso da quello che abbiamo visto alla Juventus, oggi è un ragazzo maturo e un giocatore fatto, ieri era un ragazzino. Può essere un rimpianto perché potevi crescerlo in squadra, ma non dimentichiamoci che arrivò a zero e venne ceduto per tanti milioni”.