Graziani: “Prematuro parlare di ripartenza. Probabilmente a maggio…”

TORINO – L’ex calciatore e oggi opinionista, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Coronavirus? E’ diventato una pandemia ed è in tutto il mondo, per cui se un calciatore che gioca in Italia pensa di andare all’estero per non rischiare è un ragionamento senza senso. Gattuso? Al Milan ha fatto un ottimo lavoro, a Napoli dopo un inizio difficile ha ridato forza, carattere e personalità alla squadra. Riduzione ingaggi? Con un po’ di buon senso, mettendosi ad un tavolo si possono trovare delle soluzioni. Inoltre i calciatori si stanno frugando in tasca e stanno facendo delle donazioni in questo momento così difficile. Prematuro riparlare di quando possa ripartire il calcio, non certo il 23-24 marzo che è una follia, ma probabilmente a maggio. Se questo Campionato dovesse ripartire sarebbe la gioia di tutti, ma stiamo ancora navigando a vista. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, questo virus lo sconfiggeremo. Parlare di calcio in questo momento? La preoccupazione più grande è che la gente vada nel panico, occorre quindi divagare con un po’ di serenità parlando di possibili scenari futuri. In ogni caso raccomando a tutti di stare a casa!”.