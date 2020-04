Gravina: “Se il calcio non riparte, avrà un grande impatto negativo in futuro”

TORINO – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 2, durante il corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, dove ha parlato anche della ripresa delle attività sportive e del calcio in generale.

“Perché si parla solo del calcio? Mi permetto solo di non entrare nel merito delle scelte fatte da alcuni presidenti di federazione, ma rilevo che l’unico sport professionistico che abbia fermato tutto sia il basket. Il calcio muove 5 miliardi di euro: siamo preoccupati perché se il calcio non riparte ha un grande impatto negativo per il futuro”.