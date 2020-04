Gravina: “La Juve che rinuncia allo scudetto è di gran lunga apprezzabile”

TORINO – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica, dove ha parlato anche del campionato.

“Assegnare lo scudetto a tavolino? Può farlo solo il Consiglio federale, ma la posizione della Juve che non lo vuole è apprezzabile: anche per me lo scudetto si conquista sul campo. Un campionato senza partite al Nord è una possibilità, ma non in una sola città. Non si possono giocare 10 partite sullo stesso campo in un week-end, servirebbero 20 centri d’allenamento”.