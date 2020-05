Godin: “La Juventus non è prima per caso”

TORINO – Il difensore dell’Inter Godin, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato anche della Juve.

“La Juventus è prima non a caso, nei momenti decisivi non sbaglia mai contando su una rosa unica. Quando conta è difficile che perda, anzi quasi sempre finisce che vince e con autorità. La Lazio va avanti con lo stesso gruppo da anni, migliorandolo nel tempo e creando così un gruppo molto unito. Giocano in modo spettacolare, segnano e vincono grazie a giocatori davvero impressionanti. Sono sicuro che lotterà con noi per il titolo. Noi siamo terzi con una gara da recuperare, perciò da qui alla fine ogni partita sarà una finale”.