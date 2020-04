Giletti: “Sarri al primo errore viene fischiato. Non è questo il modo di sostenere la Juve”

TORINO – Il noto conduttore tv Massimo Giletti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri e del suo predecessore Max Allegri.

“Allegri non era più sopportato, Sarri viene criticato, allo stadio al primo errore si fischia. Non è questo il modo di sostenere la Juve, essere sempre ipercritici non va bene. L’estetismo perfetto non ci sarà mai. Si pensava che l’allenatore potesse riprodurre il suo gioco del Napoli a Torino. Lì potevi farlo, qui sono tutte primedonne, forse troppe per uno come Sarri”.