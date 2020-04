Ghirelli: “Prese di posizione senza senso, decide la FIGC”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 19 APR – “La chiusura la deve deliberare il Consiglio federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell’assemblea di Lega Pro. Ma come si fa a discutere senza una proposta?”, Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo le polemiche sorte sull’ipotesi di dichiarare chiuso il campionato di serie C.

“Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto circolare la lettera con la delibera del direttivo, che è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione sui presidenti. Ed, ora, leggo anche sulla Lega – aggiunge Ghirelli -. Doveva rimanere all’ interno della Lega, per correttezza istituzionale e e anche per evitare prese di posizioni senza senso di qualche componente che è meglio che studi la regolamentazione federale”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<