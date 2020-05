Ghirelli: “La Rappresentativa Lega Pro una palestra di vita”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 21 MAG – Il 22 maggio 1960, esattamente 60 anni fa, nasceva la Rappresentativa di Lega Pro, la Nazionale di Serie C. “E’ una data che segna la storia del nostro calcio – spiega Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – che ha percorso con gli anni, i sogni di giovani che hanno calcato palcoscenici prestigiosi. L’emergenza Covid-19 non ci ha permesso di tagliare la torta e ringraziare con questo gesto tutti coloro che hanno vestito la maglia della rappresentativa e tutti gli allenatori che l’hanno guidata. Il ricordo non si è fermato. La Rappresentativa della Lega Pro non è solo calcio e crescita tecnica, ma anche palestra di vita per i giovani e offre loro formazione e condivisione di valori. Sono tante le iniziative sociali che hanno visto protagonisti i nostri azzurri ed è stata fondamentale l’esperienza Universiade”. La storia degli azzurri della C è ‘fermata’ nel Museo Artemio Franchi, nella sede della Lega Pro, a Firenze, con il gagliardetto che racconta il primo ingresso in campo e la prima vittoria. Gli azzurri, guidati da Giuseppe Galluzzi, sconfissero la Tunisia per 4-0. (ANSA).

