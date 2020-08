Garcia: “Ci basta sapere che Douglas e Dybala non giocheranno”

TORINO – L’allenatore del Lione Rudy Garcia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della sfida di Champions contro i bianconeri.

“Di solito chi vince 1-0 ha più chance, ma sappiamo con chi giochiamo e dove giochiamo. Ci basta sapere che non giocheranno Douglas Costa e forse Dybala. Ma c’è Higuain, e non ho avuto bisogno di aspettare i 36 gol per scoprire quanto sia forte. Ma temo anche i francesi Rabiot e Matuidi». Pensa anche lei che la Juve soffra la difesa a tre? Noi l’abbiamo usata sia all’andata, sia contro il Psg. Certo, non può essere un caso che tutte le maggiori inseguitrici dei bianconeri, in Italia, la adoperino. Vede però la Juve? Con l’Atalanta ha quasi perso, ma alla fine ha pareggiato. Fa sempre risultato. Chi ha giocato si è stancato, chi non lo ha fatto ha perso il ritmo. Ma in realtà hanno ripreso tutti tranne noi, quindi vuol dire che da noi hanno deciso troppo in fretta. Era meglio aspettare ciò che facevano gli altri. Occorrevano più scambio d’informazione fra le Leghe e la Uefa. Da noi il problema sarà economico. Io ho visto le partite dei bianconeri”.