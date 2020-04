Galliani: “C’è tutto il tempo per concludere. Le annate sportive devono concludersi sul campo”

TORINO – L’ex dirigente del Milan e ora del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la ripresa del campionato: “Le annate devono concludersi sul campo, per regolarità sportiva. Però non ha senso affrettarsi con la pandemia in corso. C’è tutto il tempo per concludere, giocare a porte chiuse è triste ma meglio di non giocareTornei sugli anni solari nel 2021 e 2022. Secondo me al pubblico piacerà anche dopo”.

