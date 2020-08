TORINO – Il nuovo match analyst dello staff bianconero Antonio Gagliardi, ha ringraziato la società per la fiducia dimostratagli, attraverso un post sul suo profilo Twetter.

“Inizia un nuovo importante capitolo per la mia vita e la mia carriera: sarò assistant coach nello staff di Pirlo alla Juventus!Una sfida ambiziosa per aiutare questo storico club a conseguire altre vittorie. Ringrazio Andrea e la società per la fiducia. #FinoAllaFine”.