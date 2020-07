Furino: “Spero nell’immediato riscatto della Juve”

TORINO – L’ex calciatore bianconero Beppe Furino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Sussidiario.net, dove ha parlato anche della Juve.

“Si affronteranno due squadre che giocano bene al calcio e stanno ottenendo risultati importanti. La Juve? Naturalmente spero in un riscatto, poi vedremo quello che farà la Juventus, come si comporterà dopo la sconfitta col Milan: è sempre il campo a dare il giudizio finale su ogni prestazione. Atalanta da scudetto in caso di successo a Torino? Non prendo neanche in considerazione questa cosa…”.