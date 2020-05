Fonseca: “CR7 ha fatto più di qualsiasi calciatore portoghese”

TORINO – L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato dai microfoni di Fox Sports Brasile.

“Credo ci siano le condizioni per giocare il resto del campionato. In Italia la situazione è complicata, ma negli ultimi tempi ci sono stati miglioramenti nei numeri del contagio. Sono favorevole alla creazione di condizioni di sicurezza per tornare a giocare”.

“Non ho potuto veder giocare dal vivo Eusebio perché ero piccolo. Ma non ho alcun dubbio nell’affermare che ciò che sta facendo Cristiano Ronaldo è superiore a quanto fatto da qualsiasi altro calciatore portoghese. Posso dire che CR7 ha già superato Eusebio”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<