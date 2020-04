Focolaio di coronavirus a 20 km dalla villa di Ronaldo a Madeira: rientro in Italia anticipato?

TORINO – Secondo quanto riportato da alcuni media portoghesi e da Sportmediaset, è stato scoperto un focolaio di contagi di coronavirus a Camera do Lobos, una piccola cittadina a pochi kilometri (circa 20) dalla capitale Funchal, dove si trova la villa in cui CR7 vive con i suoi familiari. Circa 18 mila abitanti sono stati allarmati e isolati con le dovute misure del caso. Questo focolaio potrebbe portare Cristiano Ronaldo ad anticipare la sua partenza per l’Italia prima che, anche la sua zona, diventi “rossa”.

