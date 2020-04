TORINO – L’ex attaccante del Napoli Floro Flores, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha parlato anche del suo passato.

“Il mio no alla Juventus? Ero giovane. Fossi andato alla Juve magari avrei avuto avuto una carriera migliore, ma non avrei giocato titolare. Non rinnego quella scelta”.