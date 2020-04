Flick firma con mascherina per il Bayern Monaco: rinnovo fino al 2023

TORINO – (ANSA) – ROMA, 30 APR – Adesso c’è anche la firma sul contratto, come testimoniano le foto pubblicate sull’account ufficiale Instagram del club. Il Bayern Monaco, che già il 3 aprile scorso aveva annunciato di avere raggiunto l’accordo con Hansi Flick, ha fatto sottoscrivere all’allenatore un contratto che scadrà nel 2023. Il tecnico si è recato nella sede del club bavarese e, dopo la firma, si è messo in posa assieme alla dirigenza al gran completo per la foto di rito. Da Karl-Heinz Rummenigge, al ds Hasan Salihamidzic, all’ex portiere Oliver Kahn, tutti uno di fianco all’altro con la mascherina. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<