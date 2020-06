TORINO – Bartolomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei portieri della Juventus: “Se sono sorpreso che la Juve abbia due grandi portieri come Szczesny e Buffon? No. Tante squadre di vertice si affidano a due grandi portieri. Non è facile competere su tanti fronti e la concorrenza è sempre motivo di stimolo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<