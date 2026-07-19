La dirigenza della Juventus continua a lavorare per consegnare a mister Spalletti il prossimo attaccante titolare. Diversi sono gli obiettivi del club bianconero, che sta cercando di mantenere più tavoli aperti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i vertici societari sono in continuo contatto con il Paris Saint-Germain per la trattativa che riguarda Randal Kolo Muani. Ad oggi però, la trattativa si fa sempre più complessa e per tale motivo gli uomini della dirigenza continuano a valutare con estrema attenzione valide alternative internazionali per non farsi trovare impreparati.

Si valuta Richarlison del Tottenham

L’ultimo nome per l’attacco della Juventus è quello di Richarlison, per il quale è stato effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire costi e fattibilità dell’operazione. Le condizioni per un eventuale trasferimento del centravanti brasiliano sembrano favorevoli: il calciatore è sotto contratto fino al 2027 e non viene ritenuto un elemento centrale nel progetto tecnico di Roberto De Zerbi.

Gli Spurs potrebbero lasciar partire il giocatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, una somma che rientrerebbe nei parametri finanziari della Vecchia Signora. L’attaccante brasiliano, rimane quindi una pista da monitorare nelle prossime settimane, soprattutto qualora l’affare per Kolo Muani non vada in porto.