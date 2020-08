Ferrara: “Non penso che allenare gli ‘amici’ possa essere un problema per Pirlo”

TORINO – L’ex difensore della Juve Ciro Ferrara, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, dove ha parlato della nuova avventura di Pirlo sulla panchina bianconera.

“Allenare gli amici era stato un problema per me? Gigi ad esempio ha un ruolo non da protagonista in campo, ma decisamente importante nello spogliatoio e potrà aiutare. Io ho avuto qualche difficoltà nel momento in cui ho dovuto prendere decisioni da allenatore e quindi lasciar fuori qualcuno. Al di là di questo, faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea”.