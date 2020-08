Ferrara: “La Juve darà tempo a Pirlo”

TORINO- Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara, ex giocatore della Juventus, si è espresso sul cambio di panchina della società bianconera: “Certe scelte sono condivise fra club e tecnico. Sono dolorose ma vanno fatte. Alla Juve è capitato con Del Piero e prima ancora con Baggio e Zidane. Si assumono dei rischi. Per esempio al Milan non andò benissimo quando lasciò andare nel 2011 proprio Pirlo alla Juventus. La Juventus aveva scelto già Andrea, per la U23, e in un certo senso lui è un predestinato”.

