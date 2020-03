Fernando Gomez (ex vice pres. Valencia): “Ferran Torres? Il contratto doveva essere rinnovato la scorsa stagione”

TORINO – L’ex vice presidente del Valencia, Fernando Gomez, ha parlato a Radio Marca dell’obiettivo della Juventus, Ferran Torres: “Ovviamente Ferran non ha rinnovato per differenze economiche, penso che il ragazzo stia approfittando molto bene della sua esplosione e stia approfittando del fatto non abbia ancora rinnovato. Il ragazzo avrebbe dovuto rinnovare già la scorsa stagione. Questi manager stanno ripetendo gli errori del passato e gli costa, perché pagare Ferran come uno dei migliori della squadra costa perché il ragazzo ha 20 anni. È una situazione difficile”.

(Traduzione: Tuttojuve.com)

