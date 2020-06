Felipe Melo: “Nel 2009 volevo l’Inter non la Juve, potevo finire al Real”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Felipe Melo continua a parlare della sua carriera.

Ai microfoni di AS il giocatore ha parlato del suo passaggio in bianconero e di un trasferimento saltato.

Guarda, con l’Almeria sono stato tra i migliori calciatori del campionato spagnolo, assieme a Xavi. Alla Fiorentina, stessa cosa. Al Galatasaray e alla Confederations Cup anche. Questo è quello che dice la storia. E sarei potuto andare al Real Madrid, così mi ha detto il mio procuratore, l’anno dei mondiali 2010. Ma dopo quello che è successo ai quarti… L’espulsione ha fatto sì che non se ne facesse nulla. Ma sono cose che sono accadute perchè dovevano. Tutto quello che mi è successo mi ha fatto crescere come uomo. calciatore, come padre e come marito.”

“Avevamo tutto deciso, ma poi è successo quello che è successo. E dopo la Juventus sono andato al Galatasaray, dove sono diventato il miglior calciatore brasiliano della storia del campionato turco. Se avessi giocato al Real avrei fatto la storia? Sì, però forse non sarei un mito del Gala come sono oggi”.

“Giocare al Real Madrid piacerebbe a tutti. Se ti chiamano il Real o il Barcellona lasci tutto e ci vai. Sono due club incredibili, mi sarebbe piaciuto giocare al Real. Ma ho giocato all’Inter. Quando ero alla Fiorentina ricordo che mi ha chiamato l’Inter, io volevo andare all’Inter, non alla Juve. Però alla fine chi ha pagato la clausola nel 2009 sono stati i bianconeri e sono andato a Torino. E sono grato alla società, perchè ho conosciuto il mondo Juventus. Una cosa fenomenale. Per me, tra i cinque migliori club del mondo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<