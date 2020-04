Faggiano: “Protocolli sanitari imposti dalla FIGC? Nemmeno la Juventus è pronta”

TORINO – Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di parmalive.com in una diretta Instagram circa i nuovi protocolli sanitari imposti dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti: “Già dai primi di marzo abbiamo sanificato il centro. Non dobbiamo pensare solo a noi, anche la Juventus non è pronta per una cosa del genere. Noi dovremo prendere delle camere d’albergo vicino a Collecchio, con ascensore ed entrata appositamente solo per noi, e due piani”.

