Evra: “Non mi interessa dove ma voglio allenare”

TORINO – L’ex terzino della Juve Patrice Evra, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un podcast sul sito del Manchester United, dove ha parlato anche del suo futuro.

“Voglio allenare, non mi interessa dove – ha esordito -. Ma non mi pongo obiettivi, non l’ho mai fatto in vita mia perché se li fissi e poi non li raggiungi ci resti male – racconta durante un podcast organizzato dallo United – Preferisco vivere il presente, se pensi troppo al futuro vieni preso dall’ansia e se guardi troppo al passato sei preso dai rimpianti. Non so quale squadra vorrei allenare, mi prenderò quello che l’universo mi darà. Adoro lavorare con i ragazzini. Alcuni calciatori pensano che siccome hanno avuto una grande carriera, saranno anche grandi allenatori. Ma in realtà riparti da zero: come giocatore magari hai vinto questo e quello ma come allenatore? Niente. Per cui comincio da zero, se vuoi diventare un grande tecnico devi fare questo e dimenticarti del calciatore che sei stato”.