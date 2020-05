Evra: “Chiedevo l’elemosina per strada. Il mio passato mi ha reso ciò che sono oggi”

TORINO – L’ex terzino della Juve Patrice Evra, ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha svelato alcuni retroscena del suo passato.

“Vivevo per le strade di Parigi, non era facile. Avevo molti fratelli e sorelle: Dominique lavorava da McDonald’s e io lo raggiungevo durante la pausa per dividerci il cibo – ha detto ai microfoni del podcast ufficiale del Manchester United – Non mi vergogno a dire che ho chiesto l’elemosina. Mi mettevo davanti ai negozi e chiedevo una moneta ai passanti”. Un passato complicato dal quale però ha imparato tanto: “Non mi sento una vittima, non cambierei nulla. Mi consideravo fortunato ed ero sempre felice. Il mio passato mi ha reso l’uomo che sono oggi. Per strada ho imparato ad essere forte, ma non voglio che la gente mi ami per quello che ho passato. Voglio motivare i bambini a non mollare mai, qualsiasi cosa accada. Se si crede in se stessi si può fare qualsiasi cosa”.