Everton, Ancelotti: “Rabiot? Posso solo dire che prenderemo giocatori molto forti”

TORINO – Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato in merito al mercato estivo delle toffees: “James Rodriguez mi piace molto come giocatore. Quando ho lasciato Madrid mi ha seguito al Bayern e mi è stato accostato sia quando ero al Napoli che ora qui. Mi piace molto ma è un giocatore del Real e credo che continuerà a esserlo. Rabiot e Thiago Silva? Posso solo dire che prenderemo bravi giocatori. Non importa se giovani o vecchi, se con esperienza o senza. L’importante è che siano forti”.

