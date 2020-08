TORINO – (ANSA) – ROMA, 11 AGO – Lo Shakhtar Donetsk conquista la semifinale di Europa League battendo 4-1 (2-0) il Basilea. In gol per gli ucraini Moraes (2′), Taison (22′) ,Patrick su rigore (75′) e Dodò. Per il Basilea gol di van Wolfswinkel al 92′. La formazione ucraina sfiderà l’Inter a Dusseldorf lunedì prossimo (ANSA).

