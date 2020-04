Eto’o snobba CR7: “Impossibile ripetere ciò che ha fatto Messi”

TORINO – L’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Leo Messi.

“All’inizio si alternava tra prima e seconda squadra e faceva vedere grandi cose. Già si intuiva quello che sarebbe diventato. Sono felice, perché è tutto merito suo; non è cambiato per niente, è sempre la stessa brava persona che ho conosciuto. Recentemente mi ha ringraziato per un consiglio che gli ha cambiato la carriera, ma non voglio rivelarlo. Ha avuto qualche momento buio, ma non ha mai perso il suo talento. Sono felice che abbia scritto la storia, non è ancora finita. Sarà quasi impossibile ripetere le sue gesta. Il suo punto di forza è il carattere: tutti lo apprezzano e lo amano come giocatore, ma è soprattutto un ragazzo straordinario e sono orgoglioso di essere suo amico”.